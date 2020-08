Politie plant extra controleposten, meer toezicht op fietsers en aan schoolpoorten: “Half jaar geleden dat we weer samen onderweg waren”



Els Dalemans

31 augustus 2020

11u54 0 Mechelen Bij de start van het nieuwe schooljaar hoort traditioneel ook de start van de actie ‘Veilig Schoolbegin’. In Mechelen plant de lokale politie extra controleposten op schoolroutes en aan schoolpoorten, er komt ook extra toezicht op inbreuken die gemaakt worden door fietsers.

“Op 1 september gaan ongeveer 40.000 kinderen en jongeren opnieuw naar school in Mechelen. Dit zorgt elk jaar weer voor een plotse grote impact op de mobiliteit in en rond onze stad, maar nu nog meer dan anders. Het is immers van maart geleden dat alle kinderen en jongeren weer samen naar school mochten gaan. Daarom organiseren we extra acties die focussen op de verkeersveiligheid”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Toezichtsposten

“Agenten van de lokale politie zullen op verschillende plaatsen in herkenbare uniformen aanwezig zijn op de belangrijkste schoolroutes. Ze krijgen ook de hulp van onze gemeenschapswachten. Alles samen plannen we een vijftiental toezichtsposten, die aanwezig zullen zijn gedurende de twee eerste weken van september.”

Verboden rijrichting

“Een gewaarschuwd fietser is er twee waard: dit jaar gaat extra aandacht naar inbreuken die gemaakt worden door fietsers. Bijvoorbeeld in de Leopoldstraat nemen fietsers vaak de verboden rijrichting, elders rijden ze aan de verkeerde kant van de straat op het fietspad... In eerste instantie zal de politie waarschuwen, maar nadien wordt er ook geverbaliseerd.”

Aan de schoolpoort

“Ook aan de schoolpoorten wordt gecontroleerd: de politie zal er bijvoorbeeld goede opstelplaatsen voor wachtende fietsers of voetgangers aanduiden. We hopen natuurlijk ook dat de geüniformeerde aanwezigheid alleen al de alertheid van alle weggebruikers extra aanscherpt. We ondersteunen onze actie ‘Veilig schoolbegin’ tot slot met spandoeken en mobiele tekstkarren op de drukste invalswegen.”