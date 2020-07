Politie plaatst tijdelijk snelheidsindicatiebord in Keizerstraat Tim Van Der Zeypen

14 juli 2020

15u25 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft woensdagochtend een snelheidsindicatiebord geplaatst in de Keizerstraat ter hoogte van de inrit van de ondergrondse parking Veemarkt. “Hiermee willen we bestuurders attent maken om zich aan de snelheid te houden”, zegt politiewoordvoerder Danny Dumoulin.

In de Keizerstraat telt er, net zoals in de rest van het stadscentrum, een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. Alleen lijken vele chauffeurs zich niet aan die snelheid te houden. Buurtbewoners, horeca-uitbaters, maar ook hun klanten klaagden het probleem van zware snelheidsduivels op de Veemarkt en in de Keizerstraat al meermaals aan.

Zo werd er de afgelopen maanden meermaals gecontroleerd, maar toch leken vele automobilisten het nog niet te hebben gesnapt. Daarom plaatste de politie op vraag van de stad Mechelen en in overleg met de plangroep verkeer dinsdag een mobiele snelheidsindicator. Bestuurders die te snel rijden, krijgen naast hun snelheid ook nog een rode duim, die naar beneden wijst, te zien. Zij die zich wel aan de snelheid houden, krijgen een groene duim die naar boven wijst.

Trajectcontrole?

Hoelang het indicatiebord er zal staan, is niet geweten. Binnenkort staat er een nieuw overleg tussen de politie en de stad gepland en zal er opnieuw worden geëvalueerd. “Maar waarom plaatsen ze niet gewoon een trajectcontrole”, vraagt een bezoeker van café De Hanekeef zich af. “Dat is toch de enige manier om hardrijders af te schrikken? Nu lachen ze er gewoon mee als ze de rode duim zien.”

Volgens de politiewoordvoerder is een trajectcontrole niet de oplossing en dat omwille van praktische redenen. “Om een trajectcontrole te kunnen doen moet je tussen de ANPR-camera’s minstens een afstand hebben van vijfhonderd meter. Anders krijg je de camera’s niet geijkt”, besluit woordvoerder Danny Dumoulin.