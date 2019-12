Politie pakt winkeldieven op die gelinkt worden aan diefstallen in het hele land Tim Van der Zeypen

07 december 2019

18u20 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee winkeldieven opgepakt. Het koppel werd opgemerkt dankzij de ANRP-camera’s. Bij hun arrestatie waren ze in het bezit van de portefeuille van een 58-jarige vrouw. “Zij bevond zich op dat moment nog in de winkel en was nog niet op de hoogte dat ze was bestolen.”

Kort na 18 uur kreeg de politie een hit via hun ANPR-camera’s in de Pasbrugstraat. “De nummerplaat van de wagen is bekend omwille van diefstallen in grootwarenhuizen”, stelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie kon de vrouw uiteindelijk op de parking van supermarkt Colruyt intercepteren. Daar besloten de agenten om de inzittenden van de wagen te observeren.

“In de wagen zat er een 37-jarige man”, gaat Van de Sande verder. “In de supermarkt konden onze collega’s een vrouw (28) aantreffen. Zij gedroeg zich verdacht en verliet de winkel zonder koopwaar.” De 28-jarige vrouw wandelde naar de wagen en vervolgens probeerde het koppel we te rijden. Op dat moment besloot de politie om in te grijpen en de wagen klem te rijden.

Portefeuile

Het koppel werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. “De vrouw was in het bezit van een portefeuille”, aldus de politiewoordvoerder. “Die behoorde van een 58-jarige vrouw uit Sint-Katelijne-Waver. Zij bevond zich nog in de winkel en was op dat moment nog niet op de hoogte dat ze was bestolen. Haar portefeuille werd teruggegeven.”

De twee kunnen gelinkt worden aan feiten over het hele land Dirk Van de Sande, lokale Politiezone Mechelen-Willebroek

Hele land

Eens in het politiekantoor bleek dat de wagen van het koppel genoemd wordt in een groter dossier rond diefstallen over het ganse land. “Zo kunnen ze gelinkt worden aan feiten in Kortrijk, Sint-Amandsberg, Aarlen, Wépion en Jambes”, bevestigt Van de Sande. “De man staat overigens geseind in een gerechtelijk dossier voor het plegen van eerdere feiten.”

De twee werden ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Intussen werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot om de twee aan te houden. Zowel de 28-jarige vrouw als de 37-jarige man werden opgesloten in de gevangenis.