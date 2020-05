Politie pakt verdachte twintigers op en vindt inbrekersmateriaal in hun wagen Tim Van Der Zeypen

08u30 0 Mechelen Drie jonge vrouwen zijn door de politie van Mechelen-Willebroek opgepakt. Het trio gedroeg zich verdacht in de omgeving van het Battelcomplex in Mechelen. “Twee van hen zijn gekend voor eerdere misdaden”, zegt de politie.

Een patrouille van de politiezone had hen afgelopen zaterdag rond 14.30 uur opgemerkt. De drie zaten in een wagen met een Franse nummerplaat. Het voertuig werd aan de kant gezet en gecontroleerd. In de auto zaten drie Servische vrouwen van 20, 21 en 24 jaar. Geen van hen had een samenhangend verhaal over hun aanwezigheid in de regio. Bovendien waren twee van de vrouwen gekend bij de politie en stond een ervan ook al geseind in een gerechtelijk dossier. De vrouwen werden ter beschikking gesteld van het parket en hun wagen werd in beslag genomen. Daarin werd onder andere inbrekersmateriaal aangetroffen, zoals een trektang, schroevendraaiers, handschoenen en een zaklamp.