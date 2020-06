Politie pakt mogelijke drugsdealers op tijdens grote controleactie Tim Van Der Zeypen

03 juni 2020

11u40 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft bij een grote controleactie 52 auto’s en 91 personen gecontroleerd. Naast vier inbreuken tegen de coronamaatregelen, stelde de politie nog tal van andere proces-verbalen op.

Tijdens de controleactie arresteerde de politie onder meer twee personen. Zij worden verdacht van het verhandelen van drugs en werden meegenomen naar het politiekantoor. Na hun verhoor werden ze ter beschikking gesteld van het parket.

De politie trof ook nog twee bestuurders aan die geseind stonden in een gerechtelijk dossier en betrapte het vijf personen die in het bezit waren van drugs. “Het ging om cannabis”, zegt de politiezone Mechelen-Willebroek. “De drugs werd in beslag genomen.”

Verder nam de politie twee voertuigen in beslag. Volgens de politie stonden deze voertuigen geseind in een gerechtelijk dossier. Ze bleken ook niet te zijn verzekerd.

Coronamaatregelen

De politie betrapte tijdens de controle twee personen die hun opgelegde voorwaarden schonden. Zij kregen een proces-verbaal. Net zoals een chauffeur die zijn rijbewijs niet op zak had, een bromfietser die zonder helm reed en een bromfietser die rondreed terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken.

Tot slot kregen vier personen nog een proces-verbaal omdat ze de coronamaatregelen niet naleefden.