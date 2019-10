Politie pakt mogelijke drugsdealer op tijdens controle-actie aan station: “320 busreizigers en 1.500 pendelaars gecontroleerd” TVDZM

25 oktober 2019

09u00 7 Mechelen Tijdens een controle-actie van de lokale politie Mechelen-Willebroek werden afgelopen donderdag vijftien autobussen van vervoermaatschappij De Lijn gecontroleerd. De actie ging door aan het station van Mechelen. “In totaal werden er 320 busreizigers maar ook 1.500 treinreizigers gecontroleerd”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De agenten van de politiezone kregen bij de controle-actie ondersteuning van medewerkers van De Lijn maar ook van drugshonden. Zij konden tijdens de controles maar liefst 69 personen aanduiden. Zij werden verder gecontroleerd. “Tegen een persoon werd een proces-verbaal opgesteld voor handel in verdovende middelen. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket”, gaat Van de Sande verder. “Verder werd er bij acht personen nog drugs aangetroffen. Het ging om cannabis en hasj. De verdovende middelen werden in beslag genomen.”

Zwartrijden

Tijdens de controle-actie werden er nog twee illegalen aangetroffen. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Er werd ook nog een busje pepperspray aangetroffen. De eigenaar ervan kreeg een proces-verbaal en het busje werd in beslag genomen. Tot slot werden er ook nog dertien personen betrapt die aan het zwartrijden waren. De controle-actie was gericht tegen overlast, daders en drugsfeiten. “Ook in de nabije toekomst zullen dergelijke controle-acties worden herhaald", besluit Van de Sande