Politie pakt dertig illegalen op tijdens gerichte actie aan station tegen transmigranten TVDZM

19 juni 2019

13u50 0 Mechelen De politie heeft gisteren een gericht actie uitgevoerd aan het station van Mechelen tegen transmigratie. 1.600 personen werden gecontroleerd, dertig illegalen werden opgepakt. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

“De jongste maanden werd geregeld vastgesteld dat vluchtelingen zich onder meer verplaatsen via de spoorlijn Brussel - Antwerpen om vervolgens de parkings langs de autosnelwegen te bereiken. Daar proberen ze dan vervolgens in vrachtwagens te kruipen”, zegt Dirk Van de Sande van de Lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Gelet op de ligging van het Mechelse stations tussen Antwerpen en Brussel werd de stationsomgeving de laatste tijd een hot-spot.

30 illegalen

“Met de actie van afgelopen dinsdag willen we mogelijke netwerken blootleggen en zicht krijgen op de mensensmokkelaars die verbonden zijn aan dit fenomeen”, klinkt het nog bij de politiewoordvoerder. “Transmigranten bevinden zich vaak in een precaire situatie, vandaar dat dit ook een kans is om hen gepaste hulp aan te bieden en de wettelijke procedures uit te leggen.” Bij de actie werden in totaal dertig illegalen opgepakt. Zij werden na hun arrestatie ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Drugs

De politie controleerde verder ook nog op andere overlastfenomenen zoals diefstal, dronkenschap en drugs. “74 personen werden positief aangeduid door de drugshond, tien personen waren in het bezit van drugs. Deze werden allemaal in beslag genomen”, klinkt het nog bij de politiewoordvoerder. “Verder konden we ook nog twee personen arresteren die geseind stonden in een gerechtelijk onderzoek. Zij werden overgebracht naar het politiekantoor.

Tot slot werd een persoon betrapt die in het bezit was van een mes en werd een persoon geverbaliseerd omdat hij zijn huisarrest niet naleefde. De lokale politie kreeg ondersteuning van de Federale politie tijdens de actie. Zij werden bijgestaan door mensen van Securail, NMBS en DVZ.