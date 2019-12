Politie pakt 18-jarige op met zakken vol drugs Tim Van der Zeypen

07 december 2019

18u20 0 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 18-jarige uit Mechelen opgesloten in de gevangenis. De tiener wordt verdacht van het verhandelen van drugs. Bij zijn arrestatie werd een aanzienlijke hoeveelheid cannabis, hasj en cocaïne aangetroffen.

De verdachte werd opgemerkt door een politiepatrouille in de Hanswijkstraat. “De man had zich een dag eerder al onttrokken aan een controle van onze collega’s op de Koningin Astridlaan”, luidt het bij de politie van Mechelen-Willebroek. “Ook deze keer probeerde hij te vluchten.” Uiteindelijk kon hij gevat worden in de Stationsstraat. “Hij had een aantal pakjes cannabis en hasj op zak”, gaat de politie verder. “En ook drie gsm’s en een aanzienlijke geldsom.”

Cocaïne

Later werd ook zijn wagen teruggevonden aan de Zandpoortvest. “In de auto troffen we nog 140 gram cannabis en veertig gram cocaïne aan. De drugs, het geld en de gsm’s werden in beslag genomen. De man werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.”

Ondertussen werd ook het parket ingelicht. Vrijdag werd de jonge Mechelaar voor de onderzoeksrechter gebracht. Die besloot de man aan te houden op verdenking van drugsfeiten en liet hem opsluiten in de gevangenis. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.