Politie onderzoekt inbraak bij pralinezaak Leonidas TVDZM

02 oktober 2019

14u00 1 Mechelen Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken bij pralinezaak Leonidas op de Carrefour-winkelsite in Mechelen-Zuid. Er werd ook getracht om in te breken in de naastgelegen apotheek Pharmaclio. De politie kwam woensdagmorgen langs voor de nodige vaststellingen.

De inbraak in zowel de pralinezaak als de apotheek werd woensdagvoormiddag opgemerkt. “Bij de inbraak in de pralinezaak werd er een deur geforceerd”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Eens binnen werd het pand doorzocht.” Maar of er ook buit werd gemaakt, is nog niet geweten. Bij de naastgelegen apotheek geraakten de gangsters niet binnen. Hier werd wel een deur ingeslagen en werd er een aanzienlijke schade aangericht.

De politie werd woensdagochtend meteen ingelicht na de vaststelling van de inbraak en inbraakpoging. Omdat het winkelcentrum deels op het grondgebied van Zemst en Mechelen ligt, werd de inbraakpoging op de apotheek vastgesteld door de politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst) en de inbraak in de pralinezaak door hun collega’s van Mechelen-Willebroek.

In de loop van woensdag werd ook het labo ter plaatse gestuurd voor verder onderzoek. Van de daders ontbreekt momenteel elk spoor. Het onderzoek is volop bezig. In hun zoektocht zal de politie onder meer de camera’s op de site zelfs alsook de ANPR-camera’s in de buurt kunnen gebruiken. Het was niet de eerste keer dat de pralinezaak werd bezocht door inbrekers.