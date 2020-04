Politie onderzoekt diefstallen van fietsen Tim Van Der Zeypen

20 april 2020

Bij twee diefstallen in zowel Willebroek als Mechelen hebben dieven een fiets gestolen. Zo werd er eerst een fiets gestolen in een garagebox in de Rozenstraat in Willebroek. In Mechelen werd de fiets dan weer gestolen uit de gemeenschappelijke garage van een appartementsgebouw. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek werden er in beide gevallen geen inbraaksporen aangetroffen. Er werd een onderzoek opgestart.