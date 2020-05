Politie onderzoekt brandjes aan vuilnisbak Tim Van Der Zeypen

08 mei 2020

13u40 0 Mechelen De hulpdiensten zijn donderdagavond moeten uitrukken naar de Mechelse Mahatma Gandhiwijk. In de Jozef Verbertstraat was een vuilnisbak in brand gestoken.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie van Mechelen-Willebroek is wel een onderzoek opgestart.