Politie onderschept trio met inbrekersmateriaal in de koffer Antoon Verbeeck

28 september 2019

Politie Mechelen-Willebroek heeft drie Georgiërs na een interceptie op de Guido Gezellelaan ter beschikking gesteld van het parket. Het trio werd had inbrekersmateriaal in de koffer liggen. “Op donderdag 26 september, omstreeks 14.45 uur weet een personenwagen met Franse nummerplaat de aandacht van onze patrouilleploeg te trekken. Dit door de reisweg die afgelegd wordt, alsook de ‘stops’ die gemaakt worden zonder reden. Wanneer het voertuig de politiezone verlaat via de E19 gaan onze collega’s over tot interceptie”, meldt de politiezone. “De drie mannen van Georgische nationaliteit, 28, 38 en 43 jaar, geven een onsamenhangend verhaal voor hun aanwezigheid in onze regio. Een van de mannen is gekend voor eerder gepleegde feiten. In hun voertuig wordt inbrekersmateriaal aangetroffen, alsook een draagtas die aan de binnenzijde bekleed is met folie om het alarm van handelszaken te omzeilen. Een jas waarvan de zak bekleed werd met folie wordt eveneens aangetroffen.” De werktuigen, draagtas en jas werden door de politie in beslag genomen.