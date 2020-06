Politie onderschept motorrijder in short en badslippers Tim Van Der Zeypen

26 juni 2020

13u45 0

De politie van Mechelen-Willebroek heeft in de Brugstraat een motorrijder onderschept. Hij reed enkel in een short en met badslippers aan zijn voeten. “Dit terwijl beschermende kledij op een motorfiets verplicht is”, luidt het bij de politiezone Mechelen-Willebroek. De motorfiets bleek verder ook niet te zijn ingeschreven in de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). ‘De motorrijder had de nummerplaat van zijn andere Harley-Davidson op dit voertuig bevestigd’, klinkt het nog. “De nummerplaat werd in beslag genomen en zal worden teruggestuurd naar het DIV om te schrappen.”