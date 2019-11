Politie neemt zeven flessen lachgas in beslag tijdens controle TVDZM

22 november 2019

12u55 0 Mechelen Tijdens een controleactie langs de Jubellaan donderdagavond heeft de politie van Mechelen-Willebroek maar liefst zeven grote flessen lachgas aangetroffen in een auto.

De flessen werden in beslag genomen. Zij zullen binnenkort worden vernietigd. De chauffeur zal zich binnenkort mogen verwachten een GAS-boete. Deze kan gemakkelijk oplopen tot zo’n 350 euro.

De stad Mechelen liet het onrechtmatig bezit van lachgas opnemen in het GAS-reglement. Dit nadat het afgelopen zomer een voertuig aan de kant zette en bij het controleren van de bestuurder (19) maar liefst dertien flessen van 2,7 liter lachgas aantrof in de koffer. “Jongeren gebruiken steeds vaker het gas om in een roes te geraken”, luidde het destijds. “Dit is niet enkel ongezond maar zorgt ook heel vaak voor gevaarlijke situaties.”

Na de aanpassing van het reglement werd er vanuit de stad ook gevraagd aan de lokale politie om meer toezicht te houden en lachgas ook te proberen op te sporen in het verkeer. Dit gebeurt ook en de Mechelse politiewoordvoerder bevestigt dat er wel vaker lachgas wordt aangetroffen en flessen met lachgas in beslag worden genomen. “Alleen niet telkens in dergelijke grote hoeveelheden”, besluit politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.