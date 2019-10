Politie neemt te snelle bromfiets in beslag: “Na test op rollentestbank bleek de maximum snelheid van de bromfiets 74 kilometer per uur te bedragen” TVDZM

15 oktober 2019

17u34 0 Mechelen Op de Guido Gezellelaan heeft de politie van Mechelen-Willebroek een bromfiets uit het verkeer gehaald. De bromfiets bleek sneller te kunnen rijden dan maximaal toegelaten. Na een maand en als de bromfiets opnieuw naar zijn oorspronkelijke staat werd hersteld, krijgt de eigenaar zijn bromfiets terug.

“De bromfietser werd opgemerkt toen hij met heel wat lawaai kwam aangereden ter hoogte van de verkeerslichten van het kruispunt van de Guido Gezellelaan met de N16”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Toen de lichten op oranje sprongen, kon de bromfietsers zelf niet meer stoppen. Hierop reed hij noodgedwongen het kruispunt op.” De bromfietser werd aan de kant gezet en moest een test ondergaan op de rollentestbank. De maximum snelheid bleek veel te hoog te zijn. “Een bromfiets klasse B mag maximum 45 kilometer per uur halen. Deze haalde 74 kilometer per uur”, aldus Van de Sande. “De bromfiets werd in beslag genomen en getakeld. Een erkend hersteller zal nu alle onderdelen die gediend hebben om de snelheid van de bromfiets op te drijven, moeten demonteren.” Na een maand mag de eigenaar zijn bromfiets opnieuw komen ophalen. Daarna moet hij binnen een week de bromfiets opnieuw laten testen op de rollentestbank.