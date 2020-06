Politie neemt opgedreven bromfiets in beslag: “Voertuig kon minstens 99 kilometer per uur halen” Tim Van Der Zeypen

03 juni 2020

11u00 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een bromfiets in beslag genomen. Die bleek na controle op de rollen dubbel zo snel te kunnen rijden dan wettelijk toegelaten.

De chauffeur, een achttienjarige jongeman uit Mechelen, werd afgelopen dinsdagnamiddag opgemerkt op de Zandpoortvest. “Het voertuig had heel wat weg van een motorfiets maar bij controle bleek het wel degelijk om een bromfiets te gaan”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De bromfiets en de bestuurder werden meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen. Daar werd de werkelijke snelheid gecontroleerd.

“Bij een test op de rollen bleek dat het voertuig minstens 99 kilometer per uur kan halen”, besluit Van de Sande. “Een bromfiets als deze mag maar 45 kilometer per uur rijden. Daarom werd beslist om de bromfiets in beslag te nemen.” Tegen de achttienjarige chauffeur werd er een proces-verbaal opgesteld. De bromfiets van de tiener werd voor dertig dagen in beslag genomen. Binnenkort zal de achttienjarige zich voor de politierechtbank