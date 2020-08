Politie neemt fles lachgas in beslag Tim Van Der Zeypen

03 augustus 2020

Bij een politiecontrole heeft de politie van Mechelen-Willebroek een fles lachgas van twee liter in beslag genomen. Eerder liet de stad Mechelen weten dat het een actieplan uitrolde in de strijd tegen het lachgas in het verkeer en in het straatbeeld. Er werd een GAS-pv opgesteld.