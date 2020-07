Politie neemt fiets van beschonken fietser in beslag Tim Van Der Zeypen

20 juli 2020

10u40 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend de fiets in beslag genomen van een beschonken fietser. Dat gebeurde iets voor zes uur ‘s ochtends. Hij kreeg ook nog een bijkomend proces-verbaal omdat hij zonder fietsverlichting reed.

De fietser werd aan de kant gezet bij een Wodca-actie afgelopen weekend. Daarbij werden in totaal 1.043 chauffeurs aan de kant gezet. 33 van hen liepen tegen de lamp. De politie moest twee rijbewijzen intrekken voor vijftien dagen. “Een chauffeur bleek onder invloed te zijn van cannabis”, zegt de politie. “De andere chauffeur had 2,5 promille alcohol in zijn bloed. Hij liep al voor de derde keer tegen de lamp voor dronken rijden.”

Verder trok de politie ook nog veertien rijbewijzen in voor zes uur. Bij één van deze chauffeurs moest de politie de kentekenplaat in beslag nemen. Volgens de politie ging het om een nummerplaat die afkomstig was van een ander voertuig. Tot slot moesten zestien bestuurders hun voertuig voor drie uur aan de kant laten staan.