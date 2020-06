Politie neemt drugs en fles lachgas in beslag Tim Van der Zeypen

17 juni 2020

15u25 0

De politie van Mechelen-Willebroek heeft bij een controleactie in totaal ruim 15 gram cannabis én drie joints in beslag genomen. Drie personen kregen een proces-verbaal. Tijdens de controleactie werd er bij één persoon ook nog een fles lachgas van drie kilogram aangetroffen. “Ook deze fles werd in beslag genomen”, luidt het bij de politiezone. Tot slot werd er ook nog één persoon opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. De man stond geseind in een gerechtelijk onderzoek.