Politie neemt bijna 200 kilogram aan metalen in beslag bij Roemeen (34) Tim Van Der Zeypen

08 mei 2020

08u45 4 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 34-jarige Roemeen opgesloten in de gevangenis. De dertiger wordt verdacht van een diefstal op een bouwwerf in Bonheiden. In zijn voertuig werd bijna tweehonderd kilogram aan metalen aangetroffen.

“Het voertuig van de dertiger, één met Britse nummerplaten, werd voor het eerst opgemerkt door de ANPR-camera’s op de Mechelsesteenweg omstreeks 14.30 uur”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De wagen stond geseind in het kader van diefstallen.” Niet veel later werd de wagen opnieuw opgemerkt. Deze keer in Bonheiden. Daar stond het voertuig geparkeerd nabij een bouwwerf op de Muizensteenweg.

“Onze collega’s stelden vervolgens vast dat de bestuurder, de afgesloten werf verlaat. Hij was in bezit van enkele metalen voorwerpen”, gaat Van de Sande verder. “Deze metalen werden vervolgens in zijn voertuig gelegd.” Voor de politie-inspecteurs was dit het signaal om in te grijpen. De man werd met zijn voertuig aan de kant gezet en gecontroleerd. “Er werd in totaal 192 kilogram aan metalen aangetroffen in de auto”, besluit Van de Sande.

“Hiervoor had de chauffeur, een 34-jarige Roemeen, geen verklaring. De dertiger is overigens gekend voor eerder gepleegde feiten en werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat.” Na zijn verhoor bij de politie werd hij ter beschikking gesteld van het parket en voor de onderzoeksrechter gebracht. Daar werd hij aangehouden op verdenking van diefstal en overgebracht naar de gevangenis.

Het metaal en de wagen werden in beslag genomen.