Politie neemt auto van wegpiraat in beslag Tim Van Der Zeypen

28 september 2020

09u00 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft dit weekend de auto van een wegpiraat in beslag genomen. De 38-jarige chauffeur reed op de Liersesteenweg niet enkel aan een hoge snelheid en maakte rechtsomkeer met piepende banden, hij reed aan het jeugdcomplex van KV Mechelen ook ei zo na een groep kinderen aan.

De chauffeur liet zich een eerste keer opmerken afgelopen zaterdag omstreeks 14.00 uur. Hij reed toen op de Liersesteenweg richting Sint-Katelijne-Waver. “Ter hoogte van de Oude Liersebaan maakte de chauffeur rechtsomkeer door gebruik te maken van een handrem en met gierende banden”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Vervolgens reed de chauffeur opnieuw aan een hoge snelheid weg richting Mechelen.”

Niet veel verder, ter hoogte van het jeugdcomplex van KV Mechelen, reed hij al zigzaggend en met bruuske bewegingen tussen een groep kinderen en een geparkeerde wagen. Om een aanrijding te vermijden, moesten enkele kinderen zelfs wegspringen voor het voertuig. “Hierop besliste een politiepatrouille om de wagen aan de kant te zetten”, gaat Van de Sande verder. “Er werd beslist om het rijbewijs van de man meteen in te trekken.”

De 38-jarige chauffeur bleek ook niet aan zijn proefstuk toe te zijn. De man werd dit jaar al maar liefst negen keer geverbaliseerd voor een snelheidsovertredingen. “Bovendien kregen we over deze chauffeur ook al verschillende meldingen van gevaarlijk rijgedrag en straatracen”, besluit de politiewoordvoerder. Op basis van zijn afgelopen zaterdag werd er tot slot nog beslist om het voertuig van de dertiger in beslag te nemen.