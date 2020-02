Politie neemt aanzienlijke geldsom in beslag bij controleactie TVDZM

03 februari 2020

08u30 0 Mechelen In Mechelen heeft de politie van Mechelen-Willebroek een aanzienlijke geldsom van twee personen in beslag genomen. Volgens de politie hadden ze geen duidelijke uitleg over de herkomst van het geld.

Dat gebeurde tijdens een controleactie van de politiezone afgelopen weekend. Daarbij werden in totaal 89 auto’s en 124 personen gecontroleerd. “73 van de gecontroleerde personen waren overigens politioneel gekend”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek. Tijdens diezelfde controleactie werd er bij een chauffeur ook nog hasj gevonden. De drugs werd in beslag genomen. Tot slot mocht een autobestuurder zijn rijbewijs in leveren omdat hij onder invloed van alcohol was en kreeg een andere chauffeur dan weer een proces-verbaal omdat hij reed terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken.