Politie massaal aanwezig in centrum van Mechelen voor verboden protestmars Tim Van Der Zeypen

13 september 2020

12u15 0

In het centrum van Mechelen is momenteel een ongeziene en indrukwekkende politiemacht aanwezig. Al van 9.30 uur houden twee politiehelikopters het grondgebied van Mechelen in de gaten vanuit de lucht en patrouilleren agenten van zowel de lokale politiezone Mechelen-Willebroek als agenten van de Federale Politie. Alle invalswegen naar de stad werden ook afgesloten met Friese Ruiters en er zouden ook nog twee waterkanonnen klaar staan in reserve. Dit nadat er op Facebook werd opgeroepen om vandaag te komen betogen in Mechelen tegen de Vivaldi-regering. Deze manifestatie werd verboden door de stad. Samen met de politie kondigden zij eerder ook al aan streng te zullen optreden voor diegene die zouden afzakken naar Mechelen. Zo geldt er een samenscholingsverbod, mag de politie systematisch identiteitscontroles uitvoeren en werden de parkings Grote Markt, Veemarkt en Kathedraal afgesloten tot na de manifestatie

Later meer