Politie kan twee winkeldieven arresteren: “Spullen gestolen ter waarde van 700 euro” TVDZM

09 september 2019

08u35 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend twee winkeldieven opgepakt. Het ging respectievelijk om een 31-jarige vrouw en een 45-jarige man. Beiden werden ter beschikking gesteld van het parket.

De politie kon eerst de 31-jarige vrouw arresteren. Zij werd vrijdagavond omstreeks 16.30 uur opgemerkt door een winkelierster op de Bruul. “De winkelbediende meende een vrouw te herkennen die een tweetal weken eerder enkele goederen uit haar zaak had gestolen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierop nam ze contact op met onze diensten en ging ze ook zelf achter de verdachte aan.”

Niet veel later konden agenten de vrouw tegenhouden. In een draagtas werd er voor 700 euro aan kledij aangetroffen. “De aangetroffen kledij was afkomstig uit de winkel van de meldster”, aldus Van de Sande. “De vrouw was verder ook nog in het bezit van cosmeticaproducten en juwelen.” Na haar arrestatie werd de 31-jarige vrouw meegenomen naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket. De gestolen kledij werd teruggegeven aan het slachtoffer. “De andere goederen werden in beslag genomen”, gaat Van de Sande verder.

Juwelen

Een dag later kon de politie een tweede winkeldief oppakken. Het ging om een 45-jarige man. Hij werd opgemerkt tijdens de diefstal van enkele juwelen in een winkel op de Bruul. De man vluchtte de winkel uit en de winkelbediende verwittigde de politiediensten. “Dankzij een persoonsbeschrijving kon een interventieploeg de verdachte wat verder arresteren”, legt Van de Sande uit. “De man was in het bezit van een draagtas met goederen uit diverse winkels.”

Hiervoor kon de veertiger geen aankoopbewijzen voorleggen en bovendien had hij een onsamenhangend verhaal over de herkomst van de goederen. De 45-jarige man werd meegenomen naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket. De goederen, waaronder een partij juwelen en cosmetica, werden teruggegeven aan de zaakvoerders van de geviseerde winkels.