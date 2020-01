Politie int voor bijna 4.500 euro aan boetes bij controles op ‘zwaar vervoer’ TVDZM

16 januari 2020

08u30 0 Mechelen Bij een controleactie van de politiezone Mechelen-Willebroek heeft de politie verschillende vrachtwagens gecontroleerd. Het inde in totaal 4.338 euro aan boetes.

De truckers maakten onder meer overtredingen op de tachograaf en de ladingzekering. In andere gevallen bleken de vrachtwagens dan weer technisch niet in orde te zijn. “Zo was de keuring van een vrachtwagen vervallen sinds juli vorig jaar”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. “Een trucker had dan weer zijn gegevens niet ingevuld op de tachograafschijf.”

Verkeersborden

Verschillende truckers negeerden ook enkele verkeersborden. Zo negeerde een vrachtwagenchauffeur een verkeersbord omtrent de tonnagebeperking in het centrum van Mechelen en reed een andere trucker in Willebroek een straat in die hij niet mocht inrijden.

Nummerplaat

Tot slot merkte de politie ook nog op dat één trucker een duplicaat van een nummerplaat van een trekker, dat ingeschreven is in België, had bevestigd op een Italiaanse oplegger. “Deze trucker kreeg een boete van 116 euro”, besluit de politiewoordvoerder.