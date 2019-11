Politie int meer dan 6.000 euro tijdens verkeerscontroles TVDZM

20 november 2019

13u30

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft een controleactie gehouden in het verkeer. Het verbaliseerde in totaal 43 autobestuurders. In totaal werd er 6.380 euro aan boetes geind. “24 chauffeurs negeerden in de Hamerstraat een verkeersbord en reden zo in de verkeerde richting. Zij zullen allemaal een boete krijge van 174 euro”, meldt de politie. “Verder werden er ook nog veertien chauffeurs betrapt die geen veiligheidsgordel droegen. Vijf anderen tot slot gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Deze negentien overtreders krijgen elk een verkeersboete van 116 euro.”