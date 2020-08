Politie in 8.250 bij controle van nachtklok Tim Van Der Zeypen

25 augustus 2020

09u15 0

De politie van Mechelen-Willebroek heeft bij het controleren van de nachtklok, die door de provincie Antwerpen werd ingesteld in de strijd tegen het coronavirus, maar liefst 33 personen geverbaliseerd. All 33 personen waren tussen 1.30 uur ’s nachts en 5.00 uur ’s ochtends nog op straat zonder enige geldige reden. Ze kregen allen een proces-verbaal van 250 euro. Op deze manier inde de politie tijdens de controleactie in totaal zo’n 8.250 euro.