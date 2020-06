Politie identificeert veertiger die bloembakken omverduwde

Tim Van Der Zeypen

19 juni 2020

09u15 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een 46-jarige man kunnen identificeren die een reeks bloembakken omverduwde op de Grote Markt. De bloembakken werden inmiddels hersteld.

“In de Mechelse binnenstad werden er afgelopen weekend een aantal bloedpartijen vernield”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Na een melding werd er meteen een onderzoek opgestart naar deze feiten van vandalisme.” Op basis van de camerabeelden kon de politie een verdachte identificeren. Het gaat om een 46-jarige man uit Mechelen. De beschadigingen aan de bloembakken werden inmiddels al hersteld.

“Als stad dragen we netheid en leefbaarheid hoog in het vaandel. We investeren er ook graag in”, reageert burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Stadsparken en bloempartijen zijn daar een onmisbaar onderdeel van. Ik ben dan ook meer dan tevreden dat onze politie dankzij het cameranetwerk in de stad de man die daar geen respect voor had en beschadigingen aanbracht geïdentificeerd heeft.”