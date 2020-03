Politie huldigt helden van AZ Sint-Maarten met luid applaus Tim Van Der Zeypen

21u40 0 Mechelen Aan de hoofdingang van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen hebben tientallen politieagenten vanavond hulde gebracht aan het verplegend personeel van het Mechelse ziekenhuis. “Een mooi eerbetoon aan alle medewerkers en tegelijkertijd ook een felle boost”, luidt het.

De agenten van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek verzamelden kort voor 20.00 uur op de parking van speelgoedwinkel Fun. Van daaruit werd er in colonne vertrokken naar de hoofdingang van het AZ Sint-Maarten. Via een omweg langs de oprit van de spoedafdeling. “Hiermee wilden we hulde brengen aan de helden van het ziekenhuis”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Aan de hoofdingang werden de agenten opgewacht door verschillende personeelsleden van het ziekenhuis. “We kregen de melding dat er buiten werd geapplaudisseerd”, reageert verpleegster Astrid Dielemans. “Van dit eerbetoon van de politie wisten we op dat moment nog niets. Het is in ieder geval een leuk eerbetoon. Zeker omdat het de afgelopen dagen erg hard werken was.“

Het applaus van de politie werd op hun beurt beantwoord door applaus van het verplegend personeel van het AZ Sint-Maarten. “Ook zij verdienen dat. Zijn staan er ook elke dag”, besluit Astrid.