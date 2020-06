Politie houdt WODCA-actie tijdens eerste horecaweekend na lockdown: “59 chauffeurs testen positief, twaalf rijbewijzen ingetrokken.” Tim Van der Zeypen

15 juni 2020

09u25 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend 1.434 ademtests afgenomen. 59 chauffeurs testten positief. Ze waren onder invloed van alcohol, drugs of beiden. Er moesten ook twaalf rijbewijzen onmiddellijk worden ingetrokken voor vijftien dagen.

Een van deze twaalf chauffeurs was een autobestuurder die positief testte op het gebruik van drugs. “Hij had een cocktail van cannabis, amfetamines en cocaïne in zijn bloed”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De wagen van de bestuurder, een firmawagen, werd eveneens in beslag genomen. Volgens de politie had de man zijn rijbewijs niet op zak. Pas wanneer hij zijn rijbewijs gaat inleveren op het politiekantoor, zal de wagen worden teruggegeven.

Vervalst rijbewijs

Verder leverden vier chauffeurs hun rijbewijs omdat ze onder invloed reden van cannabis. “Een van hen toonde de verbalisanten per ongeluk twee Armeense rijbewijs. Een ervan bleek te zijn vervalst”, gaat Van de Sande verder. “Het vervalste rijbewijs werd in beslag genomen. Zes autobestuurders moesten hun rijbewijs nog meteen inleveren omdat ze teveel hadden gedronken. Ze hadden tussen de 1,6 en 2,4 promille in hun bloed.

De twaalfde bestuurder die zijn rijbewijs meteen mocht inleveren voor vijftien dagen bleek naast 0,8 promille te blazen ook nog sporen van cocaïne en cannabis in zijn bloed te bevatten. “Een gecontroleerde bromfietser bleek verder nog onder invloed te rijden van cannabis maar hij had geen rijbewijs. Nochtans is dit vereist”, klinkt het bij de politiewoordvoerder. “De bromfiets werd gedurende twaalf uur in beslag genomen.”

Nummerplaat

Tot slot trok de politie nog twintig rijbewijzen in voor zes uur, 27 andere chauffeurs moesten hun wagen voor drie uur aan de kant zetten. “Een ervan kreeg een extra proces-verbaal opdat zijn voertuig niet reglementair was ingeschreven”, klinkt het nog. “Hetzelfde gebeurde met een andere autobestuurder die rondreed met een proefrittenplaat. Hij was naar eigen zeggen om uitstap maar dit mag niet met zulke nummerplaat. Naast het PV werd de nummerplaat in beslag genomen en zal deze worden geschrapt.”

De acties vonden plaats in zowel Mechelen als Willebroek. Ook in nabije toekomst zullen deze opnieuw worden uitgevoerd. “Zo hernemen ook wij stapsgewijs onze reguliere werking”, besluit Van de Sande.