Politie hangt banner ‘Samen tegen Racisme’ aan politiekantoor Tim Van Der Zeypen

21 juni 2020

15u35 0 Mechelen Aan het commissariaat van de politiezone Mechelen-Willebroek hangt sinds vrijdag een nieuwe banner: ’Samen tegen Racisme. Dat is Mechelen. Dat zijn wij’ staat er te lezen. “Met deze banner ondersteunen wij eveneens de actie van de stad Mechelen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Vorige week lanceerden schepenen Patrick Princen (Groen) en Gabriella De Francesco (Groen) hun campagne tegen discriminatie. Hiervoor werd er een reusachtige banner op de liftkoker van de ondergrondse parking op de Grote Markt opgehangen. “In de maatschappij is er geen plaats voor racisme. Met de banner aan ons politiekantoor willen ook wij hiermee gestalte aan geven”, besluit Van de Sande. “Wij zullen er samen met de stad werk van maken om racisme uit de wereld te krijgen.”

De banner kreeg een plaatsje boven in de inkomhal van het politiecommissariaat en hangt naast de banner ‘Samen ♥ Sterk, Samen tegen corona’. Deze werd in april én in volle coronaperiode aangebracht. Samen met enkele boodschappen van solidariteit op alle politievoertuigen van de politiezone.