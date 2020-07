Politie gaat team inzetten tegen dierenmishandeling: “Veertig wijkinspecteurs zullen opleiding ‘dierenbescherming’ volgen” Tim Van Der Zeypen

10 juli 2020

13u45 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek gaat veertig wijkinspecteurs een basisopleiding ‘Dierenbescherming’ laten volgen. “Met deze opleidingen zetten we een grote stap vooruit in ons dierenbeleid”, luidt het.

Alle veertig wijkinspecteurs beginnen aanstaande maandag met de opleiding. Zes van hen zullen een extra specialisatie en opleiding rond dierenwelzijn krijgen. De focus van de opleiding ligt voornamelijk op het verrichten van de vaststellingen en het opstellen van een proces-verbaal. Naast de wijkinspecteurs zullen ook de Mechelse gemeenschapswachten een aparte opleiding krijgen.

Die sluit zo op zijn beurt aan bij de wijkwerking. “De combinatie van gemeenschapswachten en de politie met een verhoogde alertheid voor dierenverwaarlozing, samen met de kennis over dierenzaken, maakt een sterk stedelijk weefsel”, zegt Mechelse schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke (Open VLD).Haar collega schepen uit Willebroek, Bavo Anciaux (Open VLD), vult aan: “Het gaat hier niet om een uitbreiding maar wel een toeging binnen de reguliere werking. We hebben de ambitie om de komende jaren proactief aandacht te geven aan dierenwelzijn. De opleidingen zijn daar een cruciaal onderdeel van.”

Vier clusters

Na hun opleiding zullen de veertig wijkinspecteurs worden ingedeeld in vier clusters, waarvan één in Willebroek. Elke teamchef zal over tien wijkinspecteurs beschikken. De wijkinspecteurs zullen dan opdrachten uitvoeren binnen bepaalde diensten waarbij men zich kan specialiseren voor een bepaalde categorie. Dankzij de lokale dierenwerking zal de politie en de stad Mechelen alsook de gemeente Willebroek signalen van dierenmishandeling en dierenleed sneller kunnen opsporen en op de juiste manier dispatchen.

Ben jij zelf getuige van dierenmishandeling of –verwaarlozing en ken je de eigenaar van het dier? Verwittig dan Dierenwelzijn Vlaanderen”, klinkt het nog. “Ken je de eigenaar van het dier niet of is de situatie heel dringend? Neem dan contact op met de lokale politie Mechelen-Willebroek.” Dat kan onder meer via het telefoonnummer: 015.464.464