Politie controleert zwaar vervoer en spot 12 overtreders Antoon Verbeeck

23 november 2019

10u42 0 Mechelen Lokale politie Mechelen-Willebroek voerde op donderdag 21 en vrijdag 22 november 2019 controleacties op zwaar vervoer uit op diverse locaties in Mechelen en Willebroek. In totaal werden twintig transporten grondig gecontroleerd.

Bij twaalf transporten werden er overtredingen vastgesteld, waarvan er drie onmiddellijk werden geïmmobiliseerd. “Twee van die drie chauffeurs maakten een overtreding op de ladingzekering. Zo was een kraanauto niet correct gezekerd op een aanhangwagen en werd er een lading met een gewicht van 27.000 kilogram eveneens niet gezekerd. De derde chauffeur was dan weer niet in het bezit van een bestuurderskaart en maakte geen gebruik van de tachograaf terwijl dit vereist is. Betrokkene is blijkbaar hardleers, in april van dit jaar verbaliseerden wij betrokkene voor dezelfde feiten.” Andere overtredingen die werden gemaakt gaan van parkeren op het fietspad en het niet volledig invullen van de vrachtbrief tot overtredingen op de rij- en rusttijden. De chauffeurs ontvingen boetes van 116 tot 2.640 euro.