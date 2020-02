Politie controleert twaalf horecazaken en tachtig personen Tim Van der Zeypen

17 februari 2020

13u00 0 Mechelen Zowel in Mechelen als in Willebroek heeft de politie controles uitgevoerd in twaalf horecazaken. In het totaal werden er tachtig personen gecontroleerd, 41 ervan waren gekend bij de politie. “Met de actie willen we overlast aanpakken”, luidt het bij de politiezone.

Tijdens de controleacties werd er bij twee bezoekers een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen. Het ging om hasj en cannabis. De twee kregen elk een proces-verbaal mee naar huis en de drugs werd in beslag genomen. De politie stelde verder ook nog twee processen-verbaal op voor inbreuken op de horecavergunning. Een persoon kreeg dan weer een pv omdat hij de orde verstoorde. “Hij werd tijdens de controle meermaals gewaarschuwd door onze collega’s, alsook door aanwezige klanten”, klinkt het bij de politie.

Overlast terugdringen

De politie trof verder ook nog twee illegalen aan. Zij werden meegenomen naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel (DVZ). Een persoon werd meegenomen naar het politiekantoor omdat hij geseind stond in een gerechtelijk onderzoek. Met de acties wil de politie fenomenen zoals drugs, dronkenschap, wildplassen, maar ook vechtpartijen en illegale vreemdelingen in de omgeving van horecazaken aanpakken om zo de overlast terug te dringen.

Ontradend

Naast een drugshond van de federale politie en de agenten van de politiezone Mechelen-Willebroek namen ook medewerkers van andere overheidsdiensten of agentschappen zoals de Rijksdienst voor Arbeid (RVA) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) deel aan de actie. “Deze regelmatige acties kaderen in ons integraal actieplan bestuurlijke handhaving”, reageert Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). “Zo willen we elke vorm van overlast aanpakken en tegelijk ook ontradend te werk gaan, zodat het uitgaansleven niet ten koste moet gaan van de leefbaarheid.”