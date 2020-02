Politie controleert ruim 2.000 pendelaars in station Nekkerspoel: “Veertien mensen waren in bezit van drugs” Tim Van der Zeypen

14 februari 2020

08u00 0 Mechelen Tijdens een controleactie van de politiezone Mechelen-Willebroek werden ter hoogte van het station Nekkerspoel ruim 2.000 pendelaars gecontroleerd. “De actie was voornamelijk gericht tegen overlast, rondtrekkende daders én drugsfeiten”, aldus de politie.

De agenten werden tijdens hun actie ondersteund door medewerkers van Securail en drugshonden van de federale politie. Die laatsten merkten in totaal 89 personen op die mogelijk drugs bij zich hadden. “52 van hen waren gekend voor eerder gepleegde feiten”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. “Veertien bleken ook effectief in het bezit te zijn van verdovende middelen. Het ging om cannabis en hasj. De drugs werd in beslag genomen.”

Werpster

Tijdens de controleactie werd er bij een persoon ook nog een verboden wapen aangetroffen. Volgens de politie ging het om een werpster. Ook dat wapen werd in beslag genomen en de pendelaar kreeg een proces-verbaal mee naar huis. Verder sloot het ook nog één persoon op in de gevangenis. “Hij had zijn elektronisch toezicht geschonden”, verduidelijkt politiewoordvoerder Van de Sande.

Illegalen

Tot slot werden er nog vier geseinden in een gerechtelijk dossier aangetroffen alsook drie illegalen. Zij werden meegenomen naar het politiekantoor en de illegalen werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. “Ook in de toekomst zullen dergelijke controleacties op gebruikers van het openbaar vervoer nog worden uitgevoerd”, besluit politiewoordvoerder Van de Sande.