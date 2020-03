Politie controleert duizend pendelaars aan beide treinstations: “Mogelijke drugsdealer gevat” Tim Van Der Zeypen

09u00 0 Mechelen Bij een controleactie afgelopen weekend aan beide Mechelse treinstations, heeft de politie van Mechelen-Willebroek een mogelijke drugdealer gevat. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket.

De man was één van de 39 personen die zaterdag werd aangeduid door de drugshond van de Federale politie. Hij werd gecontroleerd en toen bleek dat de man in het bezit was van cocaïne. ”Hij had deze bij met het oog op verkoop. De drugs werd dan ook meteen in beslag genomen”, meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De man zelf werd gearresteerd, overgebracht naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket.”

In totaal werden er dit weekend zowel aan het station van Mechelen-Nekkerspoel als aan het centraal station, duizend pendelaars gecontroleerd. 25 personen die eruit werden gehaald voor controle, bleken gekend te zijn voor eerder feiten. “Naast de mogelijke drugsdealer, waren er zeventien andere in het bezit van drugs. Het ging voornamelijk om hasj, cannabis en cocaïne”, aldus politiewoordvoerder Van de Sande.

Alle drugs werd in beslag genomen en de de zeventien personen kregen ook een proces-verbaal mee naar huis. Tijdens de controleactie bleken er verder ook nog twee personen in het bezit te zijn van respectievelijk een luchtdrukpistool en een mes. De wapens werden in beslag genomen en er werd ook nog een proces-verbaal opgesteld voor verboden wapens.

Tot slot werden er ook nog twee geseinden aangetroffen. “Zij werden gezocht in het kader van een gerechtelijk dossier en na hun arrestatie overgebracht naar het politiekantoor”, besluit Van de Sande. “Tijdens de controleactie werden er ook nog twee illegalen opgemerkt. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.”