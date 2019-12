Politie controleert 937 bestuurders op kerstdag: “Acht chauffeurs dronken, één chauffeur testte positief op alcohol én drugs” TVDZM

26 december 2019

16u45 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft op kerstdag verschillende drugs- en alcoholcontroles gehouden. In totaal moesten 937 chauffeurs een ademtest afleggen. De actie kaderde binnen de BOB-wintercampagne.

Tijdens de controleacties betrapte de politie één chauffeur die onder invloed reed van alcohol én drugs. “De man had had 0,8 promille in zijn bloed maar testte ook positief op cannabis en cocaïne”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De chauffeur moest zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen maar had het niet op zak. “Hierop werd beslist om de wagen aan de kant te zetten met een stuurstang”, aldus Van de Sande.

De politie trok verder nog twee rijbewijzen in voor zes uur maar ook nog eens zes rijbewijzen in voor drie uur. Een chauffeur bleek wel erg hardleers te zijn. De chauffeur liep sinds oktober vorig jaar al voor de de derde keer tegen de lamp. In juni jongstleden mocht hij zijn rijbewijs nog inleveren voor zes uur.

Een vrouwelijke chauffeur leek dan weer niet onder de indruk te zijn van de intrekking van haar rijbewijs. Nadat de controlepost was afgebroken, stapte ze opnieuw in haar wagen en reed ze weg. “Een interventieploeg kon haar aan de kant zetten. De vrouw testte opnieuw positief op alcohol”, besluit Van de Sande. “Deze keer had ze nog 0,8 promille in haar bloed.”

De vrouw kreeg nu een tweede proces-verbaal voor dronken rijden en omdat ze de wagen bestuurde zonder rijbewijs, werd die aan de kant gezet met een wielklem. De vrouw mag het binnenkort gaan uitleggen op de politierechtbank. Ze riskeert er naast een bijkomend rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.