Politie controleert 816 chauffeurs tijdens WODCA-controles: dronken chauffeur zonder rijbewijs negeert avondklok Tim Van Der Zeypen

03 augustus 2020

09u00 1 Mechelen De politie Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend verschillende WODCA-controles uitgevoerd. In totaal werden er 816 chauffeurs gecontroleerd, 25 bestuurders liepen tegen de lamp. Eén chauffeur maakte verschillende overtredingen. Hij was dronken en had zijn rijbewijs niet op zak, maar hij negeerde ook nog eens de avondklok die tussen 23.30 uur en 6 uur van kracht is in de provincie Antwerpen.

“De chauffeur werd ’s nachts omstreeks 2.30 uur gecontroleerd”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. “Hij testte positief bij een alcoholcontrole en bleek 2,1 promille in zijn bloed te hebben.” Het rijbewijs van de man zou normaal gezien ingetrokken worden voor vijftien dagen, maar dat ging niet. De chauffeur had zijn rijbewijs namelijk niet op zak. Daarom werd beslist om het voertuig uit het verkeer te halen.

Bovenop de intrekking van zijn rijbewijs en een dagvaarding voor de politierechtbank, kreeg de man ook nog een bijkomend proces-verbaal. “Omdat hij de door de provincie Antwerpen ingestelde avondklok ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus had genegeerd”, aldus Van de Sande. Die chauffeur was overigens niet de enige die het het afgelopen weekend moeilijk had met de avondklok.

Om 3.20 uur betrapte de politie nog een tweede chauffeur die op de baan was. “De man negeerde eveneens de avondklok en bleek bovendien nog gedronken te hebben", klinkt het verder. “Ook hij kreeg bovenop een rijverbod van zes uur een extra proces-verbaal.” De processen-verbaal worden nu opgestuurd naar het politieparket. Beide chauffeurs riskeren geldboetes die kunnen oplopen tot 1.600 euro.

Drugscocktail

Ook 23 andere chauffeurs liepen tegen de lamp. Terwijl zes chauffeurs hun wagen verplicht aan de kant moesten laten staan voor zes uur, deden tien anderen dat nog voor drie uur. Drie van hen waren niet aan hun proefstuk toe. De drie liepen vorig jaar ook al een keer tegen de lamp tijdens een WODCA-controle.

Zeven chauffeurs moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen. Het ging om drie autobestuurders die naast drugs in hun bloed ook nog te veel hadden gedronken en vier chauffeur die positief testten op alleen drugs. “Een van hen reed onder invloed van een cocktail aan drugs, maar verklaarde zelf enkel dat hij een lijntje speed had gesnoven alsook een joint had gerookt”, luidt het nog. De chauffeur was op de koopt toe nog in het bezit van 5,3 gram speed. De drug werd in beslag genomen en de man kreeg een proces-verbaal voor drugsbezit.

De controles kaderden binnen het verkeersactieplan van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek en zullen, net zoals de controles op het naleven van de coronamaatregelen, ook in de toekomst worden herhaald.