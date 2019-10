Politie controleert 4.874 chauffeurs tijdens nationale flitsmarathon: “Maar ook vandaag nog snelheidscontroles” TVDZM

09 oktober 2019

08u50 0 Mechelen Tijdens de afgelopen nationale flitsmarathon heeft de lokale politiezone Mechelen-Willebroek 4.874 autobestuurders gecontroleerd. Ondanks de flitsmarathon intussen is afgelopen, waarschuwt de politiezone zijn inwoners: “Ook vandaag, aansluitend op de flitsmarathon, zullen er nog verschillende snelheidscontroles worden uitgevoerd.”

De politiezone controleerde de afgelopen 24 uur op zo’n twaalf locaties. In Mechelen gebeurde dat onder meer in de Oscar van Kesbeeckstraat, op de Postzegellaan en langs de Steenweg op Blaasveld. “Hier werd er een autobestuurder geflitst aan 111 kilometer per uur. Dat is maar liefst 41 kilometer per uur te snel”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Langs de Oscar Van Kesbeeckstraat heeft de politie dan weer een chauffeur geflitst aan 80 kilometer per uur. Hier telt er een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. “De chauffeur werd geflitst ter hoogte van een oversteekplaats voor voetgangers”, gaat Van de Sande verder.

Dodelijk ongeval

Ook op de Postzegellaan werd er een opmerkelijke vaststelling gedaan. De politie controleerde er ter hoogte van de plek waar in juni 2019 nog een dodelijke verkeersongeval gebeurde. “Hier werd een chauffeur geflitst aan 99 kilometer per uur en mag er maximum 70 kilometer per uur worden gereden”, klinkt het nog.

Tot slot controleerde de politie tijdens de flitsmarathon ook nog in de zone dertig. Zo werden er in de Keizerstraat, ter hoogte van het Mechelse gerechtsgebouw, 219 chauffeur gecontroleerd op hun snelheid. “Hier lieten er zich twee chauffeurs betrappen op overdreven snelheid”, besluit Van de Sande.

Zeven pv's

In Willebroek werd er dan weer gecontroleerd op de Boomsesteenweg, de Hoeikensstraat en langs de Westdijk. Op de Westdijk werden er zeven hardrijders geflitst. In al deze straten telt er overigens een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur.

Tijdens de flitsmarathon van dinsdag 8 oktober op woensdag 9 oktober werden er in totaal 145 hardrijders betrapt. Zij krijgen dus binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus. In vergelijking met de laatste nationale flitsmarathon in oktober 2018 werden er 262 chauffeurs minder geflitst.