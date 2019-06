Politie controleert 262 personen: “Bij zeven personen drugs gevonden” TVDZM

21 juni 2019

11u45 0 Mechelen D e lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft afgelopen donderdag verschillende controles gehouden in zowel Mechelen als Willebroek. In totaal werden er 225 voertuigen en 262 personen gecontroleerd. Hiervan waren er volgens de politie 64 gekend voor het plegen van eerdere feiten.

“Tijdens de controle-actie werd er bij zeven personen een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. De drugs werd in beslag genomen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Verder kon de politie nog een autobestuurder tegenhouden die niet in het bezit was van een geldig rijbewijs en moest het twee rijbewijzen intrekken omdat ze onder invloed waren van drugs in het verkeer. Hun rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen en zullen het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. De politie moest ook nog enkele ander chauffeurs verbaliseren. Zo werden er onder meer twee pv’s opgesteld omdat de chauffeurs reden met een voertuig waarvan de technische schouwing is vervallen en reed een chauffeur in een periode waarin hij niet mocht rijden. “Verder betrapten we nog vier chauffeurs die hun gordel niet droegen, reed een chauffeur met de gsm in zijn hand en reed een andere autobestuurder door het rood”, besluit Van de Sande. Tot slot moest de politie ook nog een mes in beslag nemen.