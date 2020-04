Politie brengt huldiging aan woning Marc Van Ranst: “De steun is hartverwarmend” Antoon Verbeeck

13 april 2020

21u22 16

Lokale politie Mechelen-Willebroek bracht vanavond hulde aan viroloog Marc Van Ranst aan diens huis in Willebroek. Een afvaardiging van het korps plaatsten hun wagens in de straat van Van Ranst en klapten vervolgens de handen op elkaar. Van Ranst zelf was niet thuis. “Marc is nog aan het werk. Dat zijn we zo gewoon”, lacht echtgenote Erna Smets. “We hadden dit gebaar totaal niet zien aankomen. De steun is hartverwarmend.” Ook zoon Milo was onder de indruk. “Het was mooi om te zien. Echt heel cool.” Naast een applaus ontving het gezin nog een attentie van de gemeente Willebroek. “Omdat mijnheer Van Ranst toch wel het gezicht is van de zorgverleners en mee de strijd voert tegen het coronavirus”, klonk het. Lokale politie Mechelen-Willebroek bracht enkele weken geleden nog hulde aan het zorgpersoneel van AZ Sint-Maarten in Mechelen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.