Politie blijft fietsers controleren op fietsverlichting; “Acht fietsers niet in orde” Tim Van Der Zeypen

21 februari 2020

12u20 0 Mechelen De politie heeft donderdagavond tweehonderd fietsers gecontroleerd op hun fietsverlichting. “Acht van hen reden zonder fietsverlichting”, meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Alle acht fietsers kregen na afwerking van de administratie een gratis fietslichtje. Op deze manier konden ze hun weg alsnog veilig verderzetten.” Begin november 2019 zette de politie van Mechelen-Willebroek samen met de stad Mechelen een actie op poten.

Een hele winter lang zou de politie fietsers controleren op het gebruik van hun fietsverlichting. Fietsers die niet in orde waren kregen naast een boete van 58 euro ook nog een setje fietsverlichting. Dat die controles nodig waren blijkt uit recente cijfers.

Zo waren eind oktober nog 1 op de 4 fietsers niet in orde met hun verlichting. “Na deze controles blijkt dat nu meer dan 9 op de 10 fietsers wél in orde zijn met hun fietsverlichting”, klonk het eerder. In totaal zou de politie sinds november al meer dan 6.000 fietsers hebben gecontroleerd.