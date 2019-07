Politie betrapt man tijdens “testritje” van 200km/u, vrouw te dronken om klapband op te merken Wannes Vansina

22 juli 2019

08u55 7 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek voerde vrijdag- en zaterdagnacht verkeerscontroles uit. 31 van de 974 gecontroleerde bestuurders testten positief, waaronder een man die zijn wagen aan 200km/u wilde testen en een vrouw die te dronken was om een klapband op te merken.

Tien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Een bestuurster had dat eigenlijk zelfs twee keer moeten doen. Ze testte én positief op het gebruik van cannabis en amfetamines en had 1,6 gram pro mille alcohol in haar bloed. De beginnende bestuurder had bovendien haar rijbewijs niet eens bij. Haar voertuig werd ter plaatse geïmmobiliseerd.

Een andere bestuurder reed een van de interceptieploegen op de E19 aan hoge snelheid voorbij omdat hij het niet had opgemerkt. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst reed hij met zijn Audi Q8 permanent aan een snelheid van meer dan 200km/u. “Even aan het testen”, verklaarde hij bij zijn interceptie. Hij bleek bovendien te hebben gedronken.

Velg

Al was hij lang niet zo dronken als een vrouw op de Tisseltsesteenweg in Willebroek. Ze reed na een klapband gewoon verder op de velg tot ze niet meer verder kon. Even later slaagde ze erin het alarm van haar voertuig te laten afgaan, waarop gewekte omwonenden de politiediensten verwittigden. De vrouw kon nog amper op haar benen staan en had liefst 2,8 gram pro mille alcohol in haar bloed. Naar eigen zeggen het resultaat van slechts twee glaasjes. Haar voertuig bleek bovendien niet verzekerd. Het werd in beslag genomen.

Het rijbewijs van een andere bestuurder kon niet worden ingetrokken omdat het al bij het politieparket lag. De man diende herstelexamens uit te voeren, maar deed dit niet omdat hij binnenkort toch weer voor de politierechtbank moet verschijnen voor andere feiten. Bij de controle gaf de cannabisgebruiker overigens eerst een valse naam op, wat hem om een bijkomende straf zal komen te staan.

Verder moesten negen bestuurders hun rijbewijs inleveren voor zes uur. Een van hen reed voor haar woning haar eigen brievenbus en bloempot stuk. Tevens was haar auto niet geldig verzekerd en niet geschouwd. Deze werd in beslag genomen. Elf bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur. Een Zwitser en een Engelsman mochten na hun bezoek aan Tomorrowland hun boete van 179 euro onmiddellijk cash betalen.

Namaak

Tijdens de controles werden verder vier personen aangetroffen in een wagen met een grote hoeveelheid kledij en schoenen, telkens namaak van dure merken. Een persoon werd betrapt op het bezit van een verboden wapen. Hij had een zakmes in zijn onderbroek zitten.