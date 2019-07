Politie betrapt fietser én bromfietsers onder invloed van drugs TVDZM

16 juli 2019

11u55 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft vier bromfietsers en een fietser betrapt die reden onder invloed van drugs. Hun voertuigen werden tijdelijk in beslag genomen.

Een van de bromfietsers werd betrapt in de Oscar van Kesbeeckstraat. “De man was aan het spookrijden op de rijbaan”, klinkt het bij de politie. “Hij werd aan de kant gezet en bleek naast cocaïne en cannabis in zijn bloed te hebben ook nog onder invloed te zijn van alcohol. Volgens een ademtest had hij ook nog 0,9 promille alcohol in zijn bloed.” De bromfiets werd in beslag genomen door de politie en uit het verkeer gehaald. Verder werden er op de Guido Gezellelaan nog drie bromfietsers betrapt die onder invloed reden van cannabis. “Zij probeerden eerst onze controlepost te ontvluchten”, gaat de politie verder. “Ook hun bromfietsen werden voor twaalf uur uit het verkeer gehaald.” Tot slot werd er nog een fietsers betrapt op het rijden onder invloed van cannabis. Hij liep tegen de lamp omdat hij zonder lichten aan het rijden was.