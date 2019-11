Politie arresteert verdachte twintiger: “Verdachte had inbrekersmateriaal verstopt in binnenbekleding van auto” TVDZM

09u55 0 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 23-jarige man uit Nederland aangehouden. De Nederlander werd opgepakt nadat hij door een rood licht reed. Wanneer de politie zijn voertuig controleerde, werd er naast gsm’s ook nog inbrekersmateriaal aangetroffen.

De twintiger werd omstreeks 18.15 uur opgemerkt ter hoogte van het Battelcomplex. Hij negeerde er met zijn wagen een rood verkeerslicht en reed aan een hoge snelheid de autostrade E19 op. Hierdoor ging de politie meteen in de achtervolging. “Even later werd hij aan de kant gezet en gecontroleerd”, klinkt het bij de politiezone Mechelen-Willebroek. “In de wagen werden er enkele identiteitsdocumenten, twee bivakmutsen, een aanzienlijke geldsom alsook enkele gsm’s aangetroffen.” Opmerkelijk is ook nog dat er in de wagen inbrekersmateriaal werd aangetroffen. Dat lag verstopt in de binnenbekleding van de wagen. De spullen en de wagen werd in beslag genomen. De 23-jarige Nederlander werd meegenomen door de politie en ter beschikking gesteld van het parket. “Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter werd hij aangehouden”, besluit de politie. Het onderzoek wordt intussen verder gezet.