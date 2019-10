Politie arresteert verdacht duo TVDZM

16 oktober 2019

09u40 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee mannen opgepakt. De twee gedroegen zich verdacht in de buurt van de fietsenstalling aan het station. “In hun wagen werd er naast fietsonderdelen ook inbrekersmateriaal gevonden”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De politie kon de twee mannen afgelopen maandag al oppakken. Omstreeks 22.30 uur kregen zij de melding van hun verdachte handelingen aan de fietsstalling binnen. “Ze waren er aan het rondwandelen en toonden bijzonder veel interesse voor de aanwezige fietsen”, vertelt Van de Sande. “Niet veel later na de melding, kon een patrouilleploeg het duo arresteren.”

Volgens de politie gaat het om twee Roemenen die in Brussel wonen van 29 en 30 jaar oud. De dertigjarige zou geen onbekende zijn voor het gerecht. Hij staat bekend voor het plegen van andere feiten. De twee werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.

Fietsonderdelen

“In hun auto, die in omgeving stond geparkeerd, werden er fietsonderdelen aangetroffen”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Het gaat om fietssloten en fietsverlichting. De spullen werden in beslag genomen.” Nog in het voertuig werd er verder nog inbrekersmateriaal zoals een kniptang, handschoenen en een slijpschijf alsook een busje pepperspray gevonden.

Na hun verhoor door de politie werden ze ter beschikking gesteld van het parket.