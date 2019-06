Politie arresteert twee Hongaarse koperdieven TVDZM

18 juni 2019

In de voormalige houthandel Guldendal heeft de lokale politie van Mechelen-Willebroek twee mannen kunnen oppakken. Het gaat om twee Hongaren die verdacht worden van een koperdiefstal in het gebouw. Ze werden ter beschikking gesteld van het parket.

Het was een patrouilleploeg van de politiezone die hen opmerkte. “Ze waren aan het wandelen op de Postzegellaan en daalden plots de berm af om zich vervolgens de toegang te verschaffen tot een bedrijfsterrein via een stukgemaakte omheining”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De patrouilleploeg ging meteen poolshoogte nemen. In het leegstaande bedrijfspand Guldendal konden zij de twee mannen aantreffen. “Het ging om een 37-jarige en een man van 42 jaar oud”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Beiden zijn gekend voor het plegen van eerdere feiten.”

De politie controleerde eveneens het gebouw. Daar werden naast enkele persoonlijke bezittingen zoals kledij, tabak en drank ook nog gereedschap waaronder een ijzerzaag en een breekmes aangetroffen. “We merkten ook op dat er restanten lagen van een koperdiefstal”, besluit de politiewoordvoerder. “In het gebouw werden ook nog enkele beschadigingen vastgesteld. Deze werden vermoedelijk veroorzaakt door het verwijderen van kabels.” Na hun arrestatie werd het duo meegenomen naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket.