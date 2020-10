Politie arresteert drie Roemeense vrouwen: “Inbrekersmateriaal én juwelen op zak" Tim Van Der Zeypen

12 oktober 2020

08u40 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft drie Roemeense vrouwen gearresteerd. Het ging om twee minderjarigen en een meerderjarige. Ze waren in het bezit van inbrekersmateriaal en een partij juwelen

Het trio werd donderdag al opgemerkt langs de Oscar van Kesbeeckstraat in Mechelen-Noord, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Een voertuig met Franse nummerplaten trok de aandacht van een patrouilleploeg van de politie. Even later werd het voertuig op de E19 aan de kant gezet. “Bij het controleren van het voertuig, werd er een partij juwelen aangetroffen. Naast een ring en een ketting, ging het ook nog om een horloge. De juwelen lagen verstopt in het voertuig”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Naast de juwelen lag er in de auto ook nog inbrekersmateriaal. Zo waren de inzittenden in het bezit van een kniptang en schroevendraaiers. De drie inzittenden werden meegenomen naar het politiekantoor. Het ging om drie vrouwen met een Roemeense nationaliteit die illegaal in ons land verblijven. Ze werden ter beschikking geplaatst van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. De wagen, het inbrekersmateriaal en de juwelen werden in beslag genomen. Het onderzoek wordt nu verder gezet door de politie.