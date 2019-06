Pol Cockx exposeert enkel nog in zelfgebouwd ‘paleis’. “Hier ben ik de koning te rijk” Wannes Vansina

26 juni 2019

14u35 0 Mechelen “Het is te zwaar geworden. Het gaat niet meer.” De Mechelse beeldhouwer en schilder Pol Cockx (84) stopt met exposeren. Wie zijn werk nog wil zien, moet maar naar zijn beeldentuin komen, een werk van maar liefst vijftig jaar. Het is een pareltje. “Hier voel ik mij de koning te rijk.”

Pol Cockx verwacht ons in de Kalkovenstraat 5, waar hij woont en werkt. De oprit met beelden maakt meteen duidelijk dat hier een kunstzinnig iemand woont. Wie de oprijlaan volgt, belandt in een prachtige beeldentuin. Het is zijn levenswerk, waarvan de kiem vijftig jaar geleden werd gelegd. “De grond was braakliggend en eigendom van een hovenier, maar die verkocht een stuk omdat de kwaliteit te slecht was. Ik kocht het voor mijn zoons en hun vrienden van de scouts, die graag met auto’s foefelden. De drie jaren erop heb ik telkens een stuk bijgekocht.”

Koemest

In de tuin een dertigtal marmeren, polyesteren en bronzen beelden, omringd door weelderig groen. Ze zijn allemaal op een na van de hand van Cockx. Hij vertelt honderduit, zoals hij ook doet als er groepen op bezoek komen in zijn paradijsje. “Elke boom die hier staat, heb ik gezet. En nu zal je denken: ‘Hoezo slechte grond?’. Overal waar je bloemen ziet, heb ik telkens drie scheppen grond vermengd in een betonmolen met drie scheppen koeienmest en drie compost. Ik heb dat jaren volgehouden.”

Aanleiding voor zijn uitnodiging is de ‘opendeurdag’ die hij zaterdag en zondag organiseert. Dat doet hij om de twee jaar en dit zou wel eens de laatste kunnen worden. “Drie weken geleden had ik mijn laatste expo, in Aarschot. Op een schone locatie, daar niet van, maar ik heb vervolgens beslist te stoppen met exposeren. Het gesleur is te zwaar geworden.” De opendeurdag doet hij nog wel. “Ik moet niks verkopen, maar wil mijn werk ook niet opsluiten. Je wil als maker toch dat er naar gekeken wordt. Of dit de laatste ‘open beeldentuin’ wordt, zal afhangen van hoe ik mij voel.”

ADHD

Cockx leidt ons rond in zijn woning en het binnenatelier, waar nog regelmatig schilders bijeenkomen. “Ik heb het huis twintig jaar geleden volledig zelf gebouwd. Er is geen stielman aan te pas gekomen. Ik heb altijd architect willen worden, maar werd eerst leerkracht, in het Sint-Romboutscollege, later logopedist. Maar die baksteen is in mijn maag blijven zitten.” De baksteen zat gebroederlijk naast een marmersteen, blijkt in zijn buitenatelier. Er staat een reeks onafgewerkte beeldhouwwerken. “Ik werk nog steeds taille direct. Het beeldhouwwerk zit al in de steen, ik moet het er maar uithalen.” Met de kleine is hij nog bezig, de grote staan er al een tijdje onaangeroerd bij. “Ze wegen 50kg, soms het dubbele. Ik kan die niet meer tillen en om dan telkens mijn lift te gebruiken…”

Hij ziet zelfzelf overigens niet als kunstenaar. “Ik was als kind waarschijnlijk een ADHD’er, maar dat bestond in mijn tijd natuurlijk nog niet. Creëren geeft mij de rust die ik nodig heb. De basis werd al gelegd tijdens de oorlog. Als kind maakte ik modellen van de vliegtuigen die overvlogen. Zo is het begonnen. Terwijl ik bezig ben, kan ik filosoferen. Over yin en yang bijvoorbeeld, de rode draad door mijn werk van de laatste jaren.”

Koning

“Ik voel mij de koning te rijk”, besluit Cockx, al had het niet veel gescheeld of zijn ‘paleis’ had er niet meer gestaan. Aanvankelijk had hij maar de toestemming voor enkel een tentoonstellingsruimte en atelier. “Maar toen bouwden ze hier een 20-tal jaar geleden een heel dorp rondom mij. Ik wilde hier dan ook mogen wonen, maar dat kon niet volgens de stad omdat de ontwikkelaar 4cm grond bezat aan de straatkant en ik dus niet kon aansluiten op de nutsleidingen. Hij wilde niet verkopen, maar aasde om mijn grond en diende zelfs een projectaanvraag in. Toen het stadsbestuur dat vernam, hebben ze hem verplicht om die 4cm toch aan mij te verkopen.”

Bezoekers zijn zaterdag en zondag welkom van 11 tot 19 uur. Tegelijkertijd exposeert zijn goede vriendin en leeftijdsgenote Marie-josé Geeraerts ook haar werk.