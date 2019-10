Poging tot inbraak in appartement Els Dalemans

13 oktober 2019

Een onbekende probeerde binnen te dringen in een appartement op de achtste verdieping van een flatgebouw in de Elektriciteitstraat in Mechelen. De deur van het appartement raakte daarbij beschadigd, maar de inbreker geraakte de flat niet in en droop af zonder buit.